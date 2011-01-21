Наполнение интернет-магазина

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Закрыт16 заявок206 просмотров

Нужен контент менеджер для наполнения интернет магазина на платформе osCommerce http://cablestore.kz/.

Опытный, работающий в данных системах, оперативный, постоянно в on-line. Оплата зависимости от обьема и по факту. Пожалуйста, напишите ваши условия по работе и оплате.

11 лет назад
40umov
Максим 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров