Наполнение интернет-магазина

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Завершен13 заявок277 просмотров

Добрый день. Нужно наполнить интернет-магазин техники.

Cms Joomla Virtuemart

Объем работы:

вставить 1-5 изображений

и описание копировать-вставить

Срочно.

По стоимости желательно до 5 руб. за товар. Можно договориться и больше, но при условии быстрого выполнения работы.

Joomla
11 лет назад
fierija
Вера 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранные исполнители

kpacoma81
Оксана 
44 года
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Качественно и в срок. Буду сотрудничать и дальше.
Очень довольна сотрудничеством с Верой! Чётко поставленная задача, своевременная оплата. Буду рада дальнейшему сотрудничеству!!!
vetrovaalla
Алла 
48 лет
11 лет в сервисе
Была
7 часов назад
11 лет назад
$30
3 дня
Работа выполнена в соответствие с ТЗ, качественно, внимательно. Спасибо
Отличный заказчик. Предоставила полное ТЗ, своевременно оплатила работу. Рекомендую всем!!

Заявки фрилансеров

kpacoma81
Оксана 
44 года
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
vetrovaalla
Алла 
48 лет
11 лет в сервисе
Была
7 часов назад
11 лет назад
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