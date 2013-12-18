Всего 30 товаров. Надо размещать на самых популярных досках Москвы и России. 5 руб за 1 объявление.
Наполнение интернет-магазина
Добрый день. Нужно наполнить интернет-магазин техники.
Cms Joomla Virtuemart
Объем работы:
вставить 1-5 изображений
и описание копировать-вставить
Срочно.
По стоимости желательно до 5 руб. за товар. Можно договориться и больше, но при условии быстрого выполнения работы.
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