Наполнение интернет-магазина

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен1 заявка145 просмотров

Нужно наполнение интернет-магазина, добавление характеристик к товарам, все товары залиты. Нужно из описания либо других источников добавить характеристики товара. Подробности и ТЗ при личной переписке.

11 лет назад
ChinchikDmitriy
Дмитрий 
34 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

P_Andrey
Андрей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад
$100
10 дней
Все хорошо, продолжаем работу.
Сотрудничеством доволен. Оплата своевременная. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

P_Andrey
Андрей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад

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