Нужно наполнить http://mygold-mobile.ru/ интернет-магазин, добавить новые категории, залить новые товары. Фото описание нужно скопировать с другого сайта http://w160207-112.host.webasyst.com/. Сайт opencart2. Жду ваших предложений.
Наполнение интернет-магазина
Нужно наполнение интернет-магазина, добавление характеристик к товарам, все товары залиты. Нужно из описания либо других источников добавить характеристики товара. Подробности и ТЗ при личной переписке.
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