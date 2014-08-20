Наполнение интернет магазина

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Закрыт44 заявки594 просмотра

Нужно наполнить магазин по свету.

Что вбивать

1)мета теги везде разные

2)Название

3)Фото от 2 до 10 штук (нужно найти или скопировать с сайта поставщика)

4) хор-ки такие

Бренд

Как светит

Материал изготовления

По применению

По типу

Предмет

Стиль

Цвет

Хор-ки можно копировать с сайтов конкурентов или задавать самим.

Вносить в битрикс.

Цена за 1 товар 5-7 рублей. (предлагайте)

Сколько сможете вносить товаров в день. Товаров очень много(десятки тысяч). Выбираем несколько исполнителей.

11 лет назад
anodin
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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