Наполнение интернет магазина

Нужно наполнить магазин по свету.

Что вбивать

1)мета теги везде разные

2)Название

3)Фото от 2 до 10 штук (нужно найти или скопировать с сайта поставщика)

4) хор-ки такие

Бренд

Как светит

Материал изготовления

По применению

По типу

Предмет

Стиль

Цвет

Хор-ки можно копировать с сайтов конкурентов или задавать самим.

Вносить в битрикс.

Цена за 1 товар 5-7 рублей. (предлагайте)

Сколько сможете вносить товаров в день. Товаров очень много(десятки тысяч). Выбираем несколько исполнителей.