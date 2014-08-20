Добрый день. Был создан сайт (и еще в процессе разработки), необходима помощь в наполнении. Сайт до конца не сдан, сроки гибкие, поэтапные. Например, мы согласовываем цену за количество знаков или сверстанную страничку, а работы ...
Наполнение интернет магазина
Нужно наполнить магазин по свету.
Что вбивать
1)мета теги везде разные
2)Название
3)Фото от 2 до 10 штук (нужно найти или скопировать с сайта поставщика)
4) хор-ки такие
Бренд
Как светит
Материал изготовления
По применению
По типу
Предмет
Стиль
Цвет
Хор-ки можно копировать с сайтов конкурентов или задавать самим.
Вносить в битрикс.
Цена за 1 товар 5-7 рублей. (предлагайте)
Сколько сможете вносить товаров в день. Товаров очень много(десятки тысяч). Выбираем несколько исполнителей.
Заявки фрилансеров
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