Наполнение интернет-магазина

Здравствуйте. Нужен человек для наполнения сайта. (размещение товаров и статей, строго копипаст) Предлагайте коридор цен за размещение 1 статьи (без написания). Наполнение 1 товара. пиште в проект, приступить можно будет и сегодня. Если у Вас ...