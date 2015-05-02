Наполнение интернет-магазина

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Закрыт20 заявок307 просмотров

Нужно заполнить интернет-магазин (движок opencart). В прикрепленном файле 25 000 товаров. Из файла берутся цена и наименование товара. Нужно найти картинку, описание, производителя и по возможности характеристики товара. Остальные поля игнорируются. Заполнение на одном языке(русском). Выберу по наименьшей цене. Указывайте цену за 5 000 товаров. Сроки на 5 000 товаров неделя.

Opencart
10 лет назад
fire_111
30 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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