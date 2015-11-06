Наполнение интернет - магазина контекстом

Перенести с опенкарт на imagecms 1. товары, фото к товарам , тексты и харакреристики 2. категории и подкатегории, логотипы к категориям 3. бренды, описание и логотипы к брендам 4. по возможности, пользователей. 5. поменять номер заказ , на данный момент ...
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В интернет - магазине описание группы товаров
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