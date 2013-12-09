Наполнение интернет-магазина мебели

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт33 заявки266 просмотров

Необходимо вбить товары в интернет-магазин мебели с аналогичного голландского сайта (владение голландским не требуется)

вбить: название/цена/цвет/размеры/наличие/фото (уже загружено на сайт)

вот сайт: http://design-4u.ru/index.php?route=common/home

Стоимость 7 руб за единицу (торг)

11 лет назад
ksenia_skor
Ксения 
45 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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