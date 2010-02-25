Наполнение интернет-магазина подарков

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт26 заявок354 просмотра

Нужно наполнить магазин. ссылки на товар в текстовом файле. нужно выложить описание + картинку. цены и сроки пожалуста.

15 лет назад
laboffreedom
Антон 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Разослать по базе заказчика

    Проект "Отправить ~2000 электронных писем (email) ". База необходимо создать в Excel. Данные необходимо взять здесь http://www.mosedu.ru/educat/catedu/ (открыть раздел общее образование) Исполнитель обязуется предоставить подтверждение отправки электронных писем. ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Наполнение форума

    $50

    Нужны люди для наполнения форума по теме сайтов, доменов, ceo и т.п. (по типу "серча"). Посты не должны быть бессмысленными вроде "ок" или "я тоже так думаю" - важно по настоящему быть заинтересованным в ...

    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Наполнение портала

    Для портала об абхазии- innabkhazia.ru требуется информационное наполнение(описания фотографии) ВСЕХ разделов из открытых источников (ищите сами) в разделах как минимум 10ть описаний/объектов и тд ,тексты рерайтить. Так же необходимо найти и за постить интересные ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Наполнение форума

    Интересует наполнение форума (тематика - ноутбуки) на новостном сайте. форум пустой. требуется поиск интересных ноутбучных тем и топиков на других ресурсах (на других форумах, в группах ВКонтакте) - и публикация на нашем форуме от ...

    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Заполнить доску объявлений

    Есть 100 объявлений в неделю. Надо закидывать на онлайн версию издания объявления. Админка простая. Инфа следующего характера: Контактное лицо: Иванов Иван Иванович Серия паспорта: CA 11111111 Выдан: Такими то РОВД ...

    Наполнение сайтов16 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Размещение объявлений

    $50

    Задача необходимо через день размещать объявления с 9-00 до 11-00 на досках в ручном режиме 7шт и обновлять в автоматическом на 3шт Условия отчет о каждом размещении подробный оплата ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Поиск + перевод (автом.)

    $250

    Приветствую. Нужен человек для длительного сотрудничества для поиска и автоматического перевода (например, translate.google) статей различных тематик.Ничего сложного и сверхъестественного - просто находим нужные статьи, переводим, проверяем на уникальность (адвего плагиатус) и сохраняем в блокнотике. ...

    Наполнение сайтов2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Требуется наполнить базу товаров интернет-магазина

    Требуется наполнить базу товаров интернет-магазина (nbook.by) компьютеров и компьютерной техники. - Общее количество товаров для ввода - примерно 200-500 (двести-пятьсот) (уточняется будет по ходу). - Наполнение позиции представляет ...

    HTML
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Добавление позиций в ИМ

    $50

    Необходимо добавить 2000 позиций товара. фото нужно только на группу товара. Список позиций берется из excel-файла. Магазин работает на webassist shop-script

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Контент для сайта. Ремонт и продажа оргтехники.

    В рамках продающего сайта нужен обособленный раздел по продаже и ремонту оргтехники. Продающий сайт на Webasyst SS. Сервисный центр при магазине занимается ремонтом и обслуживанием оргтехники (в т.ч. сопровождением проданной). Раздел будет реализован на ...

    Webasyst
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад