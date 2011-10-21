Наполнение интернет-магазина товарами

Здравствуйте, уважаемые веблансеры.

Ищу человека, который смог бы наполнить интернет-магазин товарами. Раздел продукты в интернет-магазине http://e-chita.ru/catalog/retail/products/

Выдам название товаров и артикул в эксель-файле. Необходимо на сайте производителе (или вообще в интернете) найти описание товара, фирму производителя, его массу, забить эту информацию в эксель. Картинку подогнать к нужному разрешению (дам шаблон в photoshop`e), сохранить под именем (под артикулом).

Для начала пробуем 50 наименований. Если работа пойдёт, выдам ещё около 2000. Плюс работа в дальнейшем по данному направлению.

Работа не сложная, но рутинная.

Пожалуйста, указывайте цену за единицу товара, можно сроки.

Пример файла который я выдам и который надо получить в итоге прикрепляю к проекту.

ПРОЕКТ ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВЛЕН, ПРОБНАЯ КОМАНДА СФОРМИРОВАНА. всем спасибо за ваши предложения. Кому не ответил, не расстраивайтесь, возможно я всё таки обращусь к вам.