Ищу людей для добавления новостей на сайт онлайн фильмов . цена : за 100 новостей 700руб. (рерайт только в описание фильма) ( если новости будут оформлены лучше чем пример , ...
Наполнение интернет-магазина товарами
Здравствуйте, уважаемые веблансеры.
Ищу человека, который смог бы наполнить интернет-магазин товарами. Раздел продукты в интернет-магазине http://e-chita.ru/catalog/retail/products/
Выдам название товаров и артикул в эксель-файле. Необходимо на сайте производителе (или вообще в интернете) найти описание товара, фирму производителя, его массу, забить эту информацию в эксель. Картинку подогнать к нужному разрешению (дам шаблон в photoshop`e), сохранить под именем (под артикулом).
Для начала пробуем 50 наименований. Если работа пойдёт, выдам ещё около 2000. Плюс работа в дальнейшем по данному направлению.
Работа не сложная, но рутинная.
Пожалуйста, указывайте цену за единицу товара, можно сроки.
Пример файла который я выдам и который надо получить в итоге прикрепляю к проекту.
ПРОЕКТ ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВЛЕН, ПРОБНАЯ КОМАНДА СФОРМИРОВАНА. всем спасибо за ваши предложения. Кому не ответил, не расстраивайтесь, возможно я всё таки обращусь к вам.
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