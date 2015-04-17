Наполнение интернет-магазина товарами

Требуется человек (контент-менеджер), который на достаточно постоянной основе будет заводить новые товары на сайт, менять цены, проставлять акции и т.д.

Информация о необходимых изменениях поступает в виде прайсов, каталогов и информационных писем. Потребуется не просто заливать цены и фото, но и вникать что именно необходимо менять. В некоторых случаях искать недостающие фотографии или вырезать их из электронных каталогов. Характеристики товаров искать не надо.

Тексты и описания писать не надо.

Система Битрикс.

Оплата по количеству товаров и/или по затраченному времени.

Интересует именно регулярное сотрудничество.

Просьба в предложении обозначать ориентировочную стоимость ваших услуг.