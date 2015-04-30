Наполнение интернет-магазина товарами

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен25 заявок257 просмотров

Требуется наполнить интернет-магазин товарами, один товар включает в себя полное и краткое описание, цену и модификации (размер, цвет)

Все данные предоставлю, требуется грамотный специалист.

10 лет назад
Saggitarris
Денон 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Viktoriya_moroz
35 лет
11 лет в сервисе
Была
год назад
10 лет назад
$50
1 день
Виктория - замечательный фрилансер, все очень четко и в сроки! Рекомендую сам и буду сотрудничать дальше.
Четка постановка задачи. Мгновенная оплата. Очень коммуникабельный и вежливый заказчик. Буду рада продолжению сотрудничества. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Viktoriya_moroz
35 лет
11 лет в сервисе
Была
год назад
10 лет назад