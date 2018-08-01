Наполнение интернет магазина товарными позициями

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт26 заявок306 просмотров

На постоянной основе нужна грамотная девушка для загрузки товаров на сайт интернет магазина одежды. Наполнение из разных сайтов-источников.  Описание + характеристики + цена + фото

7 лет назад
vualia
43 года
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Поиск информации в интернете для сметной документации

    Требуется сотрудник для поиска информации в Интернет, её обработке и занесению в базу данных (Excel). Требования: Наличие доступа в Интернет. Большой опыт поиска информации в Интернет. Отличное знание Microsoft Office. . ...

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Ручной перенос товара с одного интернет-магазина в другой

    Куда переносим: http://xn--e1aaerl4g.xn--90ais/ Откуда переносим: http://flora.by/catalog/iskusstvennyie-rasteniya/iskusstvennyie-deorativnotsvetuschie-rasteniya/ http://flora.by/catalog/iskusstvennyie-rasteniya/iskusstvennyie-derevya/ + подкатегории http://flora.by/catalog/iskusstvennyie-rasteniya/iskusstvennyie-ampelnyie-rasteniya/ http://flora.by/catalog/iskusstvennyie-rasteniya/iskusstvennyie-gorshechnyie-rasteniya-i-kustyi/ http://flora.by/catalog/iskusstvennyie-rasteniya/iskusstvennaya-izgorod/ http://flora.by/catalog/iskusstvennyie-rasteniya/iskusstvennyie-kaktusyi-i-sukulenty/ http://flora.by/catalog/iskusstvennyie-rasteniya/iskusstvennyiy-gazon/ Все категории уже созданы. ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Копипаст

    Здравствуйте! Задача следующая: копипаст карточек продукта на сайт 1. Скачать картинку - нанести вотермарк - залить на сайт (1 страница - 1 картинка) 2. Скопировать текст - пернести на сайт 3. ...

    Наполнение сайтов19 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Оформить 1страницу на Wordpress

    $20

    При помощи шорткодов, слайдера и пр. нужно сделать из этой страницы http://inst.geoid.org.ua/?page_id=363 посадочную страницу. Слайдер.ТекстСлайдер2ТекстТабличкаЧеклистИнфоблокконтент, инфографика, слайды есть, частично нужно доработать. Справитесь будем другие страницы наполнять. Если ...

    WordPress
    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Добавить статьи на сайт

    Здравствуйте! Требуется добавить на сайт 100-150 статей.  Материалы для размещения предоставляем. Движок WordPress.  Наполнение максимально автоматизировано. На сайте размещается развлекательный контент. По факту выполнения работы нужно будет вести ...

    HTMLWordPress
    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Внесение правок на сайт (контент)

    Необходимо внести правки по сайту (внесение контента через админку сайта) по списку задач. В будущем также предполагаются регулярные правки по сайту для целей SEO. По вопросам лучше писать в skype (в профиле) ...

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад