Наполнение интернет-магазина товаром

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Наполнение интернет-магазина silkworm.com.ua товаром: название товара, цена товара, артикул, фото товара с официального сайта производителя, краткое описание - (техника, размер, в состав набора входит). 1 товар / 1 грн., нужно набить примерно 1000 товаров за 1000 грн.

8 лет назад
Silkworm
Дмитрий 
41 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
bastor
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$1
1 день
Алексей отлично и в срок справился с поставленной задачей. Понимание, что и как надо сделать, как говорится с полуслова. Рекомендую, будем и дальше сотрудничать.
Дмитрий - отличный заказчик! Работа с ним приносит только положительные эмоции :) Мои рекомендации!
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