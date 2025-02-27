Наполнение карточек товаров

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Необходимы услуги набора текста и его размещения на сайте www.osta.ee Это эстонский сайт по продаже товаров. Есть интерфейс на русском и англ. языках. Знания эстонского не нужно.

Для работы можно использовать https://chatgpt.com/ или другой ИИ.

Вам будут присылать ASIN код товара в amazon (например, B0BY6X4C2C) и 2-4 фотографии товара.

Ваша задача:

1. Найти 2 фотографии товара через поиск google, введя в поиск по картинкам запрос ASIN товара.

Например:

https://www.google.com/search?num=10&newwindow=1&sca_esv=e3144f6254eef5eb&rlz=1C1KNTJ_ruEE1090EE1090&sxsrf=AHTn8zpXJio1KADqfe0f9-2VIMVjqPy3Ow:1740485326549&q=asin+B0BY6X4C2C&udm=2&fbs=ABzOT_AIyaxJzlB16tBhGq951xxTmEKxXoR3K8iwaAYA7TyusnrqRYzMADNFT9WQAqcPvNXN76qa-tOTwDJEWRpSvXj2iE9UNQJfmJ3kJWMmdtp6k65V_uAz6iFB-Q205mY_uGhqXCN0dj1Wqmd1frIQt02ljBQwgg&sa=X&ved=2ahUKEwizvoCN5d6LAxWDCRAIHde7MOYQtKgLegQIDhAB&biw=1536&bih=695&dpr=1.25

2. Написать или сгенерировать через chatgpt или другой ИИ описание товара на эстонском языке (знание эстонского не нужно).

3. Поставить объявление с текстом описания товара и всеми фотографиями (присланные плюс найденные в интернете) на сайт osta.ee.

4. Выбрать нужную рубрику объявления. Указать цену (будет прислана вместе с кодами ASIN товаров) и габариты товара (тоже будут присланы).

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summus73
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