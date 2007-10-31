Наполнение каталога интернет-магазина

Начнем с рико.

Надо взять прайс и скопировать туда с сайта рико (www.ricoh. ru):

1. в столбец "полное описание" описание товара. (всместе с HTMLом!!) из всех трех вкладок ( Основные характеристики, Характеристики, Опции и расходные материалы). Также добавлять везде полное название модели аппарата.

Например для Ricoh Ricoh Aficio FX200 получится следующее:

Основные характеристики МФУ Ricoh Aficio FX200:

Вы создаете офисные документы используя принтер ...и т.д....

Характеристики МФУ Ricoh Aficio FX200:

Копир

Процесс копирования Эскпонирование лазерным лучом,электрографическая печать...и т.д..

Опции и расходные материалыМ ФУ Ricoh Aficio FX200:

Опции

1 x 250-sheet paper tray

... и т.д..

все это естественно в ХТМЛе. (источник: http://www.ricoh.ru/products/copiers/smallworkgroup/fx200.xhtml)

2. с того же сайта рико сохранить фотографии товаров (большую и уменьшенную). положить в папочку, а в прайсе в столбце "фотографии" указать их имена.

Готовый файл мы импортируем в инет-магазин сами. (Для проверки можно в процессе наполнения импортировать по частям).

Движок - шоп-скрипт премиум

Когда покончим с рико, тоже самое надо будет сделать с ксероксом и некоторыми другими. (Если удовлетворят результаты работы друг с другом)

Бюджет - 0,2 - 0,5 $ за позицию.

Требования:

- умение отличать утюг от мфу

- опыт подобной работы

- опыт работы с шоп скрипт приветствуется

Полный прайс вышлю всем желающим.