Наполнение каталога интернет-магазина

Существует готовый контент старого сайта, который необходимо переписать. Приватный проект для пользователя batonych.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Начнем с рико.
Надо взять прайс и скопировать туда с сайта рико (www.ricoh. ru):
1. в столбец "полное описание" описание товара. (всместе с HTMLом!!) из всех трех вкладок ( Основные характеристики, Характеристики, Опции и расходные материалы). Также добавлять везде полное название модели аппарата.
Например для Ricoh Ricoh Aficio FX200 получится следующее:
Основные характеристики МФУ Ricoh Aficio FX200:
Вы создаете офисные документы используя принтер ...и т.д....
Характеристики МФУ Ricoh Aficio FX200:
Копир
Процесс копирования Эскпонирование лазерным лучом,электрографическая печать...и т.д..
Опции и расходные материалыМ ФУ Ricoh Aficio FX200:
Опции
1 x 250-sheet paper tray
... и т.д..
все это естественно в ХТМЛе. (источник: http://www.ricoh.ru/products/copiers/smallworkgroup/fx200.xhtml)
2. с того же сайта рико сохранить фотографии товаров (большую и уменьшенную). положить в папочку, а в прайсе в столбце "фотографии" указать их имена.
Готовый файл мы импортируем в инет-магазин сами. (Для проверки можно в процессе наполнения импортировать по частям).
Движок - шоп-скрипт премиум
Когда покончим с рико, тоже самое надо будет сделать с ксероксом и некоторыми другими. (Если удовлетворят результаты работы друг с другом)
Бюджет - 0,2 - 0,5 $ за позицию.
Требования:
- умение отличать утюг от мфу
- опыт подобной работы
- опыт работы с шоп скрипт приветствуется
Полный прайс вышлю всем желающим.
- Похожие заказы
- $300Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен16 лет назад
Требуется добавление объявлений с фото и без (авто, недвижимость) на сайт, через форму. ~50-100 штук в день. Жду конкретных предложений, со стоимостью за 1шт.Наполнение сайтов18 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется контент-менеджер и/или рерайтер, копирайтер для интернет магазина сантехники. Наполнение каталога: Вам предоставляется прайс-лист, Вы добавляете товарные позиции через админку, нужно найти фотографии и описания, обработать их и внести. Желательно умение пользоваться графическими и ...Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт16 лет назад
http://e-tusovka.com/ сайту необходимо поднять тиц примерно 50-100. сроки до следующего апа примерно 2-3 месяца (последний был 27 октябряи) - указать методы продвижения. черные методы не катят. - покупных сслок не одолжно быть (то есть тиц должен быть ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужно написать уникальный контент(статьи, названия и т.д.) для сайта занимающегося веб-разработками. Статьи должны быть действительно уникальными, возможен креатив. Заинтересовавшихся прошу обращаться в аську или отписываться в данном проекте. Интересует действительно ответственный подход к делу. гарантируем ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
У меня есть тексты десяти сайтов (разбитых постранично, 5-10 страниц на каждый сайт), и HTML шаблоны на каждый сайт. От вас требуется просто вставить тексты в шаблоны, т.е. создать собственно сайт (соответственно, изменить меню сайта согласно ...Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт16 лет назад
Доработка и заполнение содержимым сайта... Необходима доработка и ГРАМОТНОЕ заполнение содержимым сайта на joomla: Сайт по тематике ремонт аудио видео техники адрес: www.service-express.ru 1).Настройка и доработка интеграции joomla. 2).Заполнение содержимым контент - менеджмент: заполнение написание текстов ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен16 лет назад
В интернет магазин аудио-видео, бытовой, компьютерной техники требуются для долгосрочного сотрудничества, контент менеджера для удаленной работы. задача: добавление новых позиций в базу магазина и/или добавление описания+ картинка к этим тов позициям. оплата за позицию при условии ...Наполнение сайтов33 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требуется человек, который сможет заполнить нашу базу данных организаций, предприятий и предпринимателей по определенной тематике. Работы хватит на две-три недели. Данные придется находить с помощью поиска в интернете c последующей выборкой. Требования к кандидатам: ...Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт16 лет назад
Создание тематического общения на форуме, был человек у которого была целая команда по этой тематике, но он пропал. Ищу нового мастера своего дела.Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт16 лет назад