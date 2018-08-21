Наполнение контентом онлайн магазина косметики

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт15 заявок284 просмотра

Добрый день!   

Необходимо наполнить онлайн магазин товарами. Вносить информацию нужно через Tilda. Что необходимо сделать:  

Скопировать информацию из одной карточки товара в другую. Не нужно искать весь контент! Он уже готов, необходимо просто в папке сайта искать соответствующие продукты и переносить информацию из их карточки товарка в карточку товара другого раздела.  

Перенести из одной карточки товара в другую необходимо следующее: название продукта, 1 фото продукта, описание, стоимость, артикул.  

Объем работы: около 100 наименований. Времени есть до поздней ночи за эту задачу. Если захотите сделать больше – дам больше наименований.  

Оплата: 5р/карточка товара

Tilda
7 лет назад
wresks
27 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

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