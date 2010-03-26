Объем текста: 500-800 ( с пробелами ) Тематика сайта: флеш игры Описание: небольшой вступительный текст для посетителей сайта
Наполнение магазина для Олешкевича Максима
Необходимо залить товары для http://shop.sirius-line.com.ua в разделы "Домашние кинотеатры", "Универсальные пульты", дозалить модели в "Стерео усилители". Перечень моделей по брэндам прилагается.
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