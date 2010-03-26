Наполнение магазина для Олешкевича Максима

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Завершен2 заявки196 просмотров

Необходимо залить товары для http://shop.sirius-line.com.ua в разделы "Домашние кинотеатры", "Универсальные пульты", дозалить модели в "Стерео усилители". Перечень моделей по брэндам прилагается.

15 лет назад
SEvgen
41 год
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

qwestmax
Максим 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад
$12
1 день
Быстрое, аккуратное выполнение ТЗ. Буду сотрудничать в дальнейшем.
Было приятно сотрудничать. Своевременная оплата, чёткое ТЗ.

Заявки фрилансеров

qwestmax
Максим 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад

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