Наполнение магазина товарами (копи-паст) + картинки

$30
Наполнение сайтовЗавершен7 заявок251 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Вордпресс. Фиксированная оплата по 5 руб за 1 добавленный товар, всего порядка 800-1000 товаров.

Оплата возможна частями. 

Более подробное тз - оставляйте заявку, пришлю подробную информацию.

Требуется ответственный исполнитель! 

Только для фрилансеров с отзывами. 

5 лет назад
allseo
37 летТаиланд
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
koterok
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
$83
2 дня
WMZ
К сожалению не могу удалить исполнителя из заказа. Исполнитель взял работу, но через несколько дней сообщил что не справится. Плюс - хорошо что сообщили.
Алексей - отличный заказчик. Всегда на связи, практически в любое время суток. Постановка задачи очень четкая, быстро отвечает на все возникающие в ходе работы вопросы. Понимающий человек и ответственный работодатель. Рекомендую.
  • Похожие заказы

  • Контент-менеджер на постоянную работу

    $750

    На постоянную работу. Набираем команду контент-менеджеров из 3-10 человек для наполнения статьями нескольких узкоспециализированных сайтов одной тематики. Необходимо будет ответственно в рамках разработанной инструкции погружаться в узкую тематику статьи, анализировать исходники. [list][*]Доход в месяц — от 12000 руб. до ...

    Наполнение сайтов77 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Требуется менеджер-редактор

    [b]Что вы должны уметь:[/b] - быть ответственной. Получили задачу - не просто сделали и всё, а проконтролировали, что получен результат. Как пример - получили задачу сделать текст - вы дали его автору или сами написали. Если автору ...

    Наполнение сайтов39 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Поддержка и наполнение канадского сайта

    Добрый день, ищем человека для поддержки сайта на постоянной основе, работа 8 часов в день, 5 дней в неделю. Обязательно знание английского языка, проект рассчитан на канадскую аудиторию. В обязанности будет входить: 1.     Добавление контента на сайт. 2.     Написание ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Выполнить задачу по перемещению 300 объявлений с olx.kz на Авито.

    $350

    Необходимо выполнить задачу по перемешению 300 частных коммерческих объявлений с площадки olx.kz на площадку Авито. Все материалы, ссылки и расходники, если потребуются, предоставлю. Объявления на тематику реализации мобильной техники от частных лиц. По срокам даю 3 недели. 20 000 ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Перенести файлы с одного сайта на другой

    Нужно перенести файлы и тексты с одного сайта на другой. Переносить с сайта http://flg24.ru/ Перенести нужно разделы: Протоколы результатов и Новости. Переносить на ModX. Пример заполнения на новом сайте в скрине. Указывайте сумму и сроки.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад