Требуется контент менеджер в магазин. Движок Vamshop.

Суть работы - наполнение магазина товарами по шаблону предыдущих (копируем старый товар, меняем значения и описания).

Все данные для наполнения есть, как то: фотографии, описания, характеристики и т.д.

Т.е. ничего придумывать и искать не нужно - весь материал в наличии, предоставляется менеджеру.

Работа сугубо техническая.

Предпочтение фрилансерам из Украины, хотя это не кртично. Желательно иметь портфолио с подобными работами.

Оплата электронными валютами: Вебмани, Яндекс.Деньги на выбор исполнителя.