Здравствуйте! Необходимо наполнение форума портала в области архитектуры и дизайна. Требуются люди знакомые с данной тематикой. Если вы не компетентны в данной тематике, пожалуйста не подписывайтесь на данную работу и не тратьте время свое ...
Наполнение магазина товарами по шаблону
Требуется контент менеджер в магазин. Движок Vamshop.
Суть работы - наполнение магазина товарами по шаблону предыдущих (копируем старый товар, меняем значения и описания).
Все данные для наполнения есть, как то: фотографии, описания, характеристики и т.д.
Т.е. ничего придумывать и искать не нужно - весь материал в наличии, предоставляется менеджеру.
Работа сугубо техническая.
Предпочтение фрилансерам из Украины, хотя это не кртично. Желательно иметь портфолио с подобными работами.
Оплата электронными валютами: Вебмани, Яндекс.Деньги на выбор исполнителя.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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