Наполнение магазина товарами по шаблону

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Закрыт37 заявок392 просмотра

Требуется контент менеджер в магазин. Движок Vamshop.

Суть работы - наполнение магазина товарами по шаблону предыдущих (копируем старый товар, меняем значения и описания).

Все данные для наполнения есть, как то: фотографии, описания, характеристики и т.д.

Т.е. ничего придумывать и искать не нужно - весь материал в наличии, предоставляется менеджеру.

Работа сугубо техническая.

Предпочтение фрилансерам из Украины, хотя это не кртично. Желательно иметь портфолио с подобными работами.

Оплата электронными валютами: Вебмани, Яндекс.Деньги на выбор исполнителя.

16 лет назад
konstantin7
44 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
10 часов назад
16 лет назад
$30
4 дня
ТОП-5
Наполнение сайтов

Заявки фрилансеров

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
10 часов назад
16 лет назад
ТОП-5
Наполнение сайтов

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