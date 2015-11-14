Наполнение на сайт

Сайт http://metmi***rspb.ru ДОбавить вот эти позиции [url=http://pfeiferrussia.ru/product/kanaty/9-produkty/80-kmdrope.html]http://pfeiferrussia.ru/product/kanaty/9-produkty/80-kmdrope.html[/url] [url=http://pfeiferrussia.ru/product/kanaty/9-produkty/80-kmdrope.html]http://pfeiferrussia.ru/product/kanaty/9-produkty/80-kmdrope.html[/url] а также добавить страницу со статическим контентом (пустую) сами допишем в нее, назвать ее Доставка, в меню на главной вывести. И убрать нетематически товары с сайта (на главной при этом останутся ...