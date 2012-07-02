Наполнение новостного портала

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт28 заявок252 просмотра

Требуется на постоянную работу человек для наполнения портала новостями. Занятость 1,5 - 2 часа в день. Суббота-воскресение выходной.

Оплата два раза в месяц!

Писать самому и рерайтить статьи не нужно!

Прошу всем писать в ICQ 418-146-176

13 лет назад
dimon22a
Дмитрий 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров