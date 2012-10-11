Поиск, копирайт и внесение справочной информации по магазинам и компаниям. Информацию берем ТОЛЬКО с официальных сайтов компаний. Работа для тех, кто может уделять работе хотя бы 5-6 часов в день. Предпочтение женщинам!!! Оплата еженедельно. Работа ...
Наполнение портала информацией (баз. знание англ.)
Требуется контент-менеджер, который имеет базовые знания английского языка. Необходимо перебивать анкеты пользователей с американского сайта. В каждой анкете есть около 30 фотографий и небольшой текст About Me. Вот этот текст нужно перевести на русский и забить на сайт (перевод нужно делать НЕ ТОЧНЫЙ, а лишь понять смысл и передать его на русском).
Оплата за каждую созданную анкету 10р за маленькую анкету (если фотографий меньше 30 и текста не более 5 предложений) и 20р за крупную анкету (если фото больше 100 и текста не менее 15 предложений).
Анкет всего около 1000. Оплата будет производиться в любой момент по факту запроса.
Некоторые анкеты содержат фотографии в жанре Ню, поэтому фрилансеру должно быть больше 18 лет.
Для работы потребуется скайп (тестовое общение).
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Наполнение сайтов28 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Нужен человек разберающиеся с экономической тематикой (образование не влияет)! Иначе мысль для комента не появится — так что сразу смотрите, если не ваше не пойдёт. Задача: выбирать из ленты сайта ...Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Здравствуйте! Ищем опытного пользователя хлебопечки, разбирающегося в тонкостях приготовления ДОМАШНЕГО хлеба для ведения и поддержки группы Вконтакте. Вас не должны пугать следующие словосочетания: "провалилась крыша", "колобок", "цвет корочки", ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Добрый день! У нас проходит конкурс. Есть интернет-ресурс посвещенный этому конкурсу. Основная цель – разрекламировать информацию о ресурсе и сам ресурс путём публикации сообщений в соц.сети вконтакте. Основные задачи: ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Название, описание и фото. Цена их екселя по артикулу. до 5 руб за товар.Наполнение сайтов2 исполнителяЗавершен13 лет назад
Необходима выкладка на сайт рецептов по определенному шаблону и поиск к ним картинок. В день 50 рецептов. Проект разовый - на неделю, ищу подмену нашему заболевшему контент-редактору. Но! Если обе стороны будут ...Наполнение сайтов18 заявокЗакрыт13 лет назад
Срочно нужен контент менеджер для: уникального описание модели наполнение позиций товара в ИМ через админку Предоставляю всю необходимую информацию( фото, размеры, состав,)Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт13 лет назад
Наполнение группы вконтакте и одноклассники 1 пост раз в 3 дня. Пишите цену за постНаполнение сайтов8 заявокЗакрыт13 лет назад
Задача: Разместить объявления на живых (!) модерируемых досках сообщений. Можно и на аналогичных форумах, где есть специальный раздел для рекламы. Спамить подряд на всех ресурсах не надо!! Регион - Москва, Московская область. Если необходимо указать ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Коментарии к товарам в интернет магазине Заполнить интернет магазин коментариями Необходимо за полнить интретнет магазин коментариями к товарам(часы). Необходимо выставлять небольшие коментарии (на английском или русском) ПРЕДОПЛАТЫ НЕ БУДЕТ ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт13 лет назад