Наполнение портала информацией (баз. знание англ.)

Требуется контент-менеджер, который имеет базовые знания английского языка. Необходимо перебивать анкеты пользователей с американского сайта. В каждой анкете есть около 30 фотографий и небольшой текст About Me. Вот этот текст нужно перевести на русский и забить на сайт (перевод нужно делать НЕ ТОЧНЫЙ, а лишь понять смысл и передать его на русском).

Оплата за каждую созданную анкету 10р за маленькую анкету (если фотографий меньше 30 и текста не более 5 предложений) и 20р за крупную анкету (если фото больше 100 и текста не менее 15 предложений).

Анкет всего около 1000. Оплата будет производиться в любой момент по факту запроса.

Некоторые анкеты содержат фотографии в жанре Ню, поэтому фрилансеру должно быть больше 18 лет.

Для работы потребуется скайп (тестовое общение).