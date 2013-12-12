Наполнение проекта 100 позиций

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Завершен1 заявка95 просмотров

Есть сайт, его нужно наполнить 100 статьями. Статьи в виде голого текста.

надо каждый текст оформить - разметка, найти фото и видео и использовать маркерованные списки.

11 лет назад
dimcom
45 лет
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

srazuweb
Евгения 
33 года
12 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
11 лет назад
$336
30 дней
Все как обычно просто супер, продолжаем работу.
Продолжаем продуктивно работать. Никаких нареканий! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

srazuweb
Евгения 
33 года
12 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
11 лет назад