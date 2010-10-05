Наполнение сайта

Здравствуйте, есть большой объем пдф файлов, а именно 247 Мб, небходимо скачать эти файлы, порядка 29 штук и вырезать оттуда все цены. Интересуют только те фрилансеры, у которых высокая скорость соединения с интернетом. Ставка за ...