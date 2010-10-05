Наполнение сайта

Наполнение сайтовЗакрыт19 заявок352 просмотра
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Нужен контент менеджер для наполнения сайта текстом.

Объем около 300 страниц.

13 лет назад
web-regina
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
Выбранный исполнитель
Chernilecsky
Владимир 
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$14
3 дня
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