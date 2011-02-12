Наполнение сайта

Отличный исполнитель. Понимает с полуслова что именно необходимо выполнить. Очень быстро работает. Работу выполняет качественно, так, как надо. Не обманывает. Планирую дальнейшее сотрудничество с Дарьей. Всем советую к ней обращаться.