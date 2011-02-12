Наполнение сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен6 заявок432 просмотра

Надо добавить к товарам картинки, описания и дополнительные значения. Тематика бытовая техника. Картинки и описания надо брать из интернета.

Фрилансера ищу именно из России!

Движок ShopOS

14 лет назад
kat483
Катя 
42 года
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Tinkyko
34 года
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 лет назад
$15
5 дней
Отличный исполнитель. Понимает с полуслова что именно необходимо выполнить. Очень быстро работает. Работу выполняет качественно, так, как надо. Не обманывает. Планирую дальнейшее сотрудничество с Дарьей. Всем советую к ней обращаться.
Очень довольна сотрудничеством. Приятная в общении девушка, четко ставит условия. Только положительные эмоции от работы!

Заявки фрилансеров

Tinkyko
34 года
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Копипаст

    Находите отзывы туристов о путешествии в любую страну и копипастите вот сюда www_infotur_kz Для каждого отзыва создаете нового пользователя. Создается это легко. Нажать, регистрация, заполнить логин пароль и мыло и готово. Мыло ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Разместить 70 статей

    Необходим контент-менеджер, владеющий МОД Х Что собой представляет задание? За сегодня необходимо разместить 70 статей (если будет желание - то два блока по 70 статей - итого 140), к каждой из которых ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Контент-менеджмент

    Существует товар с описанием и фото. Требуется переписать текст-описание, найти больше фотографий в сети, по возможности видео (не обязательно), подобрать похожие товары из имеющихся в каталоге. Всего 1500 товаров. Работу можно делить ...

    Наполнение сайтов17 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Подбор фотографий для презентации на сайте

    $8

    Необходимо заменить фотографии из приложенного файла на более подходящие для презентации на сайте компании, занимающейся проектированием гидротехнических сооружений. Файлы фотографий в приложенном архиве называются по следующему принципу: aqua - проектирование аквапарков ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Наполнение интернет магазина

    Требуется наполнить магазин торгующий инструментом, дрели, перфораторы, компрессоры, сварочные аппараты и.т.д... Ассортимент 16000 наименований, из них 4000 электроинструмента, а остальное мелочевка, типо кисточки и сверла, к которым ...

    HTML
    Наполнение сайтов15 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Добавление видео с ютуба к товарам интернет-магаз.

    $100

    Добавлять видео с портала ютуб и аналогичных. Работа через админку саита. Видео добавляется через ссылку. Цена 1 видео 25 р. Работа в свободное время/сдельная. Также есть другие вакансии по наполнению саита. Оплата вебмани R-кошелек

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад