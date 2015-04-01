Наполнение сайта

Нужен человек для наполнения сайта для детей видеороликами (мультфильмы) + небольшое описание 3-4 предложения (сделать рерайт). На добавление одного поста уходит в среднем пару минут. Оплачивать работу буду ежедневно. Все покажу и расскажу, думать не чего не нужно, просто выполнять одни действия. Кто готов взяться - пишите свою цену, я выберу кандидата.