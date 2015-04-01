Наполнение сайта

Наполнение сайтовЗавершен30 заявок428 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен человек для наполнения сайта для детей видеороликами (мультфильмы) + небольшое описание 3-4 предложения (сделать рерайт). На добавление одного поста уходит в среднем пару минут. Оплачивать работу буду ежедневно. Все покажу и расскажу, думать не чего не нужно, просто выполнять одни действия. Кто готов взяться - пишите свою цену, я выберу кандидата.

12 лет назад
Menkalf
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Nuska
Анна 
42 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$250
31 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
  • Похожие заказы

  • Размещение информации о конкурсе Kinder Bike

    $100

    Требуется размещение объявления о нашем конкурсе детских фото. Kinder Bike Регион Санкт-петербург, форумы и сайты посвященные детям и материнству. можно использовать разместить вконтакте но не больше 10 основных Групп. текст: Приглашаем на бесплатные фотосессии в рамках ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Наполнение товарами. WebAsyst

    $100

    Необходимо добавить 200 товаров. Если хотите можете больше добавить. Движок вебасист. Обязательно опыт работы в этом движке, чтобы не тратить время на обучение. Стоимость 4 рубля за товар. Сроки — 2-3 дня, чем быстрей тем лучше. Cвязь по skype. Оплата ...

    Наполнение сайтов12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Поиск фотографий для товаров интернет-магазина

    $250

    Работа простая, специальных знаний не требует. Надо искать фотографии для товаров интернет магазина по артикулу товаров и\или названию товара. Пишите свои цены и сколько времени можете уделять проекту в день, а так же сколько вы будете сдавать ...

    Наполнение сайтов43 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Быстрое добавление (копипаст) новостей

    Здравствуйте, ув. Веблансеры! Требуется ежедневное добавление (копипаст) ~300 новостей на сайт. Источники новостей предоставляются. Требования к новости: - Заголовок - Изображение Работа на долгосрочной основе. Жду расценки, договоримся!

    Наполнение сайтов32 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Общение на форумах

    Требуется постер с прокаченным акаунтом на автофорумах и на новостных социалках: pikabu.ru vott.ru webdiscover.ru news2.ru newsland.ru smi2.ru Готов рассмотреть ваши предложения!!!

    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Размещение объявлений

    Требуются люди для размещения объявлений о продаже авто на специализированных сайтах.. Обязательные требования:постоянное нахождение в сети. Ответственность. Пунктуальность. Просьба указывать свои контактные данные.

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад