Наполнение сайта

Спасибо большое Алексею за возможность выполнить данный проект! Рекомендую его как внимательного заказчика, который всегда на связи и всегда ответит на вопросы. Оплата была произведена сразу же после сдачи работы! Фрилансеры, обязательно участвуйте в проектах Алексея!