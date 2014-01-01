Сайт по продаже готовых научных работ (рефераты, курсовые и тд) требуется через простую админку добавлять информацию список дается в экселе — 3 колонки (тип работы, тема и содержание). На позицию уходит обычно не более 20 секунд. никаких картинок ...
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Наполнение сайта. Ведение тематической переписки на форуме, регистрация аккаунтов для ведения переписки. Подбор и добавление новостей и статей. Поиск и добавление объявлений строительной тематики, регистрация аккаунтов и добавление ответов на объявления. Поиск картинок для фотогалереи.
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