Наполнение сайта

В выборе фрилансера ориентировался И на количество позитивных отзывов... Что сказать?! Понятие "срок" - чисто для ответа в переписке, понятие "качество" для этого фрилансера очень размытое или отсутствует, хотя и был предоставлен подробный пример выполнения работы. Срок назначался исполнителем (я не слишком торопил): сначала 1 день, потом "сегодня", потом еще 2-3 дня. Прошло больше недели - сделано 40% да еще и так, что нужно больше половины переделывать. А это дополнительные затраты - кто хочет переделывать чьи-то корявости. Замечу, что вопрос о самой низкой цене за работу не стоял! Результат - негативный опыт. Предоплата 50% получена исполнителем, а работа просто брошена. Нет ни желания, ни сил снова выяснять почему, когда и т.п. НЕ рекомендую!