Нужен контент менеджер для добавления товаров (садовый центр). Добавление фото, краткого и полного описания, 2 языка (русский и украинский).
Наполнение сайта
Необходимо наполнить сайт товарами. Мебельная тематика. Новая страница копируется кнопкой, и редактируются размеры, цена, фото — что есть и высылается архивом. Помимо этого нужно там же, в очень простом интерфейсе админки, сделать рерайт анонса (3–5 слов) и описания 100–200 символов.
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