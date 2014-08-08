Наполнение сайта

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Закрыт1 заявка146 просмотров

Необходимо наполнить сайт товарами. Мебельная тематика. Новая страница копируется кнопкой, и редактируются размеры, цена, фото — что есть и высылается архивом. Помимо этого нужно там же, в очень простом интерфейсе админки, сделать рерайт анонса (3–5 слов) и описания 100–200 символов.

11 лет назад
Yaskar
51 год
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

teddy_
Алла 
32 года
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
127 отзывов(-4)
11 лет назад
$50
2 дня
В выборе фрилансера ориентировался И на количество позитивных отзывов... Что сказать?! Понятие "срок" - чисто для ответа в переписке, понятие "качество" для этого фрилансера очень размытое или отсутствует, хотя и был предоставлен подробный пример выполнения работы. Срок назначался исполнителем (я не слишком торопил): сначала 1 день, потом "сегодня", потом еще 2-3 дня. Прошло больше недели - сделано 40% да еще и так, что нужно больше половины переделывать. А это дополнительные затраты - кто хочет переделывать чьи-то корявости. Замечу, что вопрос о самой низкой цене за работу не стоял! Результат - негативный опыт. Предоплата 50% получена исполнителем, а работа просто брошена. Нет ни желания, ни сил снова выяснять почему, когда и т.п. НЕ рекомендую!

Заявки фрилансеров

teddy_
Алла 
32 года
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
127 отзывов(-4)
11 лет назад

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