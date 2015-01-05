Наполнение сайта

Наполнение сайтовЗавершен2 заявки158 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Через форму регистрации http://poiskrepetitorov.ru/user/registraciya-repetitora наполнить сайт специалистами определенными, только московскими. В конце в комментариях пишите ссылку на страницу источник. Для начала дам пару источников, потом сами подыскиваете и после согласования используете (только с номерами телефонов и фото источники). Избегайте повторов. После каждой сотни оплачиваю и согласуем - продолжать или нет. Первые пять штук - испытательный срок. Просто бывает так плохо и туго идет у некоторых что дальше лучше не продолжать.

Указывайте в комментах цену за 1.

Указывайте срок за сколько сможете сделать 100 шт.

9 лет назад
Amend
Денис 
51 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
pa333ola
Полина 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
9 лет назад
$1
1 день
Очень оперативно, качественно и за адекватные деньги. Рекомендую!
Денис – идеальный заказчик! Работать с ним – одно удовольствие! Все вовремя и без проблем – четко сформулированное ТЗ и мгновенная оплата. Очень довольна сотрудничеством с ним. Надеюсь на продолжение. Рекомендую!