Наполнение сайта

Через форму регистрации http://poiskrepetitorov.ru/user/registraciya-repetitora наполнить сайт специалистами определенными, только московскими. В конце в комментариях пишите ссылку на страницу источник. Для начала дам пару источников, потом сами подыскиваете и после согласования используете (только с номерами телефонов и фото источники). Избегайте повторов. После каждой сотни оплачиваю и согласуем - продолжать или нет. Первые пять штук - испытательный срок. Просто бывает так плохо и туго идет у некоторых что дальше лучше не продолжать.

Указывайте в комментах цену за 1.

Указывайте срок за сколько сможете сделать 100 шт.