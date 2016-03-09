Задачи: 1. Подбор игры в формате swf. Игры не должны повторяться. Игра должна быть без явной рекламы. 2. Загрузка игры через админку на сайт (на первое время не нужно). 3. Описания к ...
Наполнение сайта
Добрый день. Надо наполнить сайт, CMS Битрикс. Заполнить 2 поля + 2 описания + фото + цену, всю информацию взять с другого сайта. Цена за позицию с вас. Всего позиций 800. Срочно.
Заявки фрилансеров
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