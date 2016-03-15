Наполнение сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт1 заявка124 просмотра

1-й день - прототип сайта (3 стр.), определение тематики мероприятий

2-й - определение источников информации,  ТЗ для контенщиков, правки по юзабилити

3-5 й -  поиск мероприятий, подготовка к размещению (тексты, фото, видео материалы), размещение по мере готовности сайта... сколько их будет пока трудно сказать, темы ж не согласовали еще, да и сайт пока не готов....

9 лет назад
allex-under
Андер 
43 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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