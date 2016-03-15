Наполнение сайта

1-й день - прототип сайта (3 стр.), определение тематики мероприятий

2-й - определение источников информации, ТЗ для контенщиков, правки по юзабилити

3-5 й - поиск мероприятий, подготовка к размещению (тексты, фото, видео материалы), размещение по мере готовности сайта... сколько их будет пока трудно сказать, темы ж не согласовали еще, да и сайт пока не готов....