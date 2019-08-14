Здравствуйте. Необходимо разместить 20 рецептов с фото на кулинарном сайте receptnafoto.ru. Работы не много. Текст от 500 до 3000 символов+обработка фото до нужного размера в спец. программе. Прогу предоставлю.
Наполнение сайта актуальной информацией(каталог новостроек).
Для портала по новостройкам нужен контент менеджер для актуализации информации по объектам
Нужно обновить цены+фото+добавить новые объекты. Каталог не обновлялся 1.5 года.
Выбранный исполнитель
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