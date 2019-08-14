Наполнение сайта актуальной информацией(каталог новостроек).

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Завершен11 заявок365 просмотров

Для портала по новостройкам нужен контент менеджер для актуализации информации по объектам

Нужно обновить цены+фото+добавить новые объекты. Каталог не обновлялся 1.5 года.

6 лет назад
seolink74
Алексей 
51 год
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

sasha2106
38 лет
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
6 лет назад
$200
30 дней
Работаю с Александром по наполнению проекта информацией по новостройкам(самостоятельный поиск информации и наполнение) Отлично справляется с задачей. Рекомендую к сотрудничеству.
Приятно работать с Алексеем, достойная оплата, суперовый проект, работаем дальше. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

sasha2106
38 лет
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
6 лет назад