Наполнение сайта Clever Navigator (заполнение листингов - 335 шт)

$38
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт5 заявок223 просмотра

Заполнение 335 листингов - 1000 грн. 

Срок исполнения - 10 дней

Пример листинга секции карате

Необходимо наполнить сайт Clever Navigator.

Заполнять в админке Wordpress (обучим).

Возможно долгосрочное сотрудничество.

Требования:

- отличное знание ПК (офисные программы);

- умение быстро искать информацию в интернете;

- грамотность (письменный русский, украинский);

- умение увидеть ошибки в тексте и отредактировать или перефразировать текст;

- способность быстро и внимательно работать в течение дня

Сайт по поиску репетиторов, курсов, спортивных секций в Украине.

Проект Clever Navigator

WordPress
7 лет назад
Clever_Navigaror
Елена Вахнина 
44 года
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Dolonsek
43 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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Заявки фрилансеров

Dolonsek
43 года
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6 лет назад
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