Наполнение сайта и редактирование контента

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Открыт16 заявок86 просмотров

Необходимо внести корректировки на сайте (обновить цены) и разместить новые статьи.

Админка: битрикс и wordpress

Объем большой. Можно делать частями.

Подробности лучше обсудить через TG (в профиле)

Наполнение сайтовРазмещение статей
20 дней назад
Александр
 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
20 дней назад
61 отзыв(-1)

Заявки фрилансеров

Кирилл
 
33 года
год в сервисе
Был
2 дня назад
8 дней назад
Ольга
 
40 лет
11 дней в сервисе
Была
4 дня назад
10 дней назад
Артем
 
17 лет
2 года в сервисе
Был
17 дней назад
17 дней назад
Владимир
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
13 часов назад
9 отзывов
18 дней назад
Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
6 часов назад
19 дней назад
Денис
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
6 дней назад
4 отзыва
20 дней назад
Алла
 
48 лет
11 лет в сервисе
Была
6 часов назад
57 отзывов
20 дней назад
Лучший контент-менеджер апреля
ТОП-5
Наполнение сайтов
Наталья
 
37 лет
4 года в сервисе
Была
2 дня назад
3 отзыва
20 дней назад
Максим
 
24 года
20 дней в сервисе
Был
7 часов назад
20 дней назад
Инна
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
2 дня назад
20 дней назад
Искандер
 
16 лет
4 месяца в сервисе
Был
14 часов назад
20 дней назад
Орися
 
19 лет
месяц в сервисе
Была
3 дня назад
20 дней назад
Александр
 
31 год
6 лет в сервисе
Был
3 часа назад
41 отзыв
20 дней назад
ТОП-5
Наполнение сайтов
Владимир
 
33 года
4 года в сервисе
Был
13 дней назад
20 дней назад
Мартин
 
37 лет
20 дней в сервисе
Был
18 дней назад
20 дней назад
Алексей
 
52 года
3 года в сервисе
Был
6 часов назад
1 отзыв
20 дней назад