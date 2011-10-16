Необходимо внести 200 объектов недвижимости в emls.ru. Всю информацию предоставлю. Максимально 5 руб. за один объект. Оплата через Яндекс деньги. Просьба писать сроки и стоимость.
Наполнение сайта контентом
Нужен контент-менеджер для наполнения сайта контентом та его рерайта.
Работа постоянная, объемы средние!!!
Человек нужен адекватный та иметь опыт работы в данной области. Также должен уметь работать с многими движками для сайта: WordPress,
Joomla, DLE.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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