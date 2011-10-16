Наполнение сайта контентом

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен3 заявки367 просмотров

Нужен контент-менеджер для наполнения сайта контентом та его рерайта.

Работа постоянная, объемы средние!!!

Человек нужен адекватный та иметь опыт работы в данной области. Также должен уметь работать с многими движками для сайта: WordPress,

Joomla, DLE.

DLEJoomlaWordPress
14 лет назад
Ekoo0
Игорь 
32 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

webFaster1
Быстрый 
32 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
$10
7 дней
Рекомендую Александра всем работодателям! Фрилансер выполняет работу всегда в сроки. Качество выполнения очень высокое. Он меня просто удивил: оплата была средняя, а работа была выполнена на высшем уровне.

Заявки фрилансеров

webFaster1
Быстрый 
32 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
14 лет назад

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