Наполнение сайта контентом

Ищу специалиста-профессионала работающего с Word press. Тематика сайта - недвижимость. Сайт полностью готов, в данный момент все работает. Переделывать сайт –не надо! Что нужно сделать: 1. На сайте уже есть две галереи. Работают с глюками. Нужно удалить все ...
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