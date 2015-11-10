Наполнение сайта контентом

Наполнение сайтовЗавершен1 заявка108 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно заполнить материалы на сайт из внешних источников.

8 лет назад
Stable100
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 дней назад
Выбранный исполнитель
Viktoriya_moroz
34 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
месяц назад
8 лет назад
$20
1 день
Спасибо за оперативную и качественную работу.
Четкое ТЗ. Быстрая оплата. Рекомендую.