перенести сайт с sweb на beget Сайт на вордпрес
Наполнение сайта на OpenCart товарами (домашний текстиль)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, уважаемые фрилансеры.
Необходимо наполнить сайт товарами (домашний текстиль, около 2к позиций) https://time-textile.com.ua/
Сайт на OpenCart 2.3.
Вся информация (прайс + сайт источник) предоставляется.
Внесение осуществляется на 2-х языках (рус., укр).
Товары можно вносить "копированием" аналогичных позиций, внося необходимые изменения в название, описание, мета-теги, опции и атрибуты (обычно их 4-8, корректировка при копировании 1-2-х). У меня и других контентщиков после набивки руки уходит 7-10 мин. на товар с проверкой.
Требование к исполнителю:
- Быть онлайн с 9 до 18 часов по Киеву.
- Опыт работы с OpenCart
- Знание укр. языка
- Наличие Skype
- Грамотность (отсутствие ошибок мегаважно!)
- Внимательность (если допустить ошибку в 1-м товаре и потом копировать с него другие, придется править все).
В заявке указываем:
- Вилку цен за 1 товар (если нужно попробовать внести пару товаров для оценки сложности, не вопрос, дадим тест и оплатим).
- Опыт работы с OpenCart.
- Ежедневное время, которое вы можете быть в сети.
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