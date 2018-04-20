Наполнение сайта на OpenCart товарами (домашний текстиль)

Добрый день, уважаемые фрилансеры.

Необходимо наполнить сайт товарами (домашний текстиль, около 2к позиций) https://time-textile.com.ua/

Сайт на OpenCart 2.3.

Вся информация (прайс + сайт источник) предоставляется.

Внесение осуществляется на 2-х языках (рус., укр).

Товары можно вносить "копированием" аналогичных позиций, внося необходимые изменения в название, описание, мета-теги, опции и атрибуты (обычно их 4-8, корректировка при копировании 1-2-х). У меня и других контентщиков после набивки руки уходит 7-10 мин. на товар с проверкой.

Требование к исполнителю:

Быть онлайн с 9 до 18 часов по Киеву.

Опыт работы с OpenCart

Знание укр. языка

Наличие Skype

Грамотность (отсутствие ошибок мегаважно!)

Внимательность (если допустить ошибку в 1-м товаре и потом копировать с него другие, придется править все).

В заявке указываем:

Вилку цен за 1 товар (если нужно попробовать внести пару товаров для оценки сложности, не вопрос, дадим тест и оплатим).

Опыт работы с OpenCart.

Ежедневное время, которое вы можете быть в сети.

Товаров очень много и проверять каждый товар сложно, поэтому на основании вышеизложенных условий и требований отберу 3-5 человек, дам каждому по задаче на 1-2 дня теста и на основании эффективности работы (скорость/качество/цена) оставляю для работы 1-2 исполнителей. Проект разовый, но если сработаемся, работа будет регулярно.