добрый день, я гид в Черногории, у меня есть свой сайт www.montenegro-gid.com

мне необходимо изменить наполнение в некоторых страницах и записях, внести новые фото (создать галерею) и тексты (фото и текст я дам или скажу где можно скопировать), наполнение сайта будет время от времени изменяться поэтому мне нужен специалист с которым я буду работать долгое время.

Если вы знаете как работать с сайтами на вордпресе напишите мне