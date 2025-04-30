Наполнение сайта на вордпресе

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен15 заявок106 просмотров

добрый день, я гид в Черногории, у меня есть свой сайт www.montenegro-gid.com

мне необходимо изменить наполнение в некоторых страницах и записях, внести новые фото (создать галерею) и тексты (фото и текст я дам или скажу где можно скопировать), наполнение сайта будет время от времени изменяться поэтому мне нужен специалист с которым я буду работать долгое время.

Если вы знаете как работать с сайтами на вордпресе напишите мне

WordPressНаполнение сайтовОбработка фотографийПеренос данныхРедактирование текстов
18 дней назад
montenegrogid
Олег 
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Выбранный исполнитель

Vakarchuk
Андрей 
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Escrow
Большое спасибо Андрею за выполненную работу, все сделано быстро и профессионально, рекомендую. Обязательно воспользуюсь услугами специалиста.
Все круто! Адекватная обратная связь, понятное задание! Рад знакомству, будем на связи!

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