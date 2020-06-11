Здравствуйте. 1. На сайт загружены категории товаров, вордпресс. 2. Есть файлик иерархии этих категорий в xmind - какая категория какой принадлежит, например, https://share.getcloudapp.com/12uNEEZj . Нужно загруженные категории ...
Наполнение сайта на WP
Товары поступают выгрузкой из 1С, нужно откорректировать название, найти и подгрузить фото (доп. фото, если есть), заполнить описание,
характеристики, краткое описание и мета-теги.
Заявки фрилансеров
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