Наполнение сайта объявлениями

Необходимо скопировать объявления с http://osan.ru/commercial.php и опобликовать на другом сайте.

РАБОТА РУЧНАЯ (автоматическое добавление "скрипты" неинтересно нужен живой анализ)

Что необходимо сделать: (скрины страницы добавления объявления с сайта в приложении)

1 - прочитать объявление и опредилится в какую рубрику и подрубрику разместить. (регион и тип операции как правило неменяется см. поиск по сайту с которого копировать)

2 - В тексте объявления найти возможные поля какие есть скопировать и вставить в сайт ПОЛЯ: Заголовок, Описание, Метро, Адрес, Площадь, Цена, Контакты

3 - Скопировать если есть фотографии и прекрипить к объявлению

4 - нажать Опубликовать.

Оплата по факту наполнения.

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Интересует долгосрочное сотруднечество.