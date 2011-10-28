Наполнение сайта объявлениями

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт10 заявок230 просмотров

Необходимо скопировать объявления с http://osan.ru/commercial.php и опобликовать на другом сайте.

РАБОТА РУЧНАЯ (автоматическое добавление "скрипты" неинтересно нужен живой анализ)

Что необходимо сделать: (скрины страницы добавления объявления с сайта в приложении)

1 - прочитать объявление и опредилится в какую рубрику и подрубрику разместить. (регион и тип операции как правило неменяется см. поиск по сайту с которого копировать)

2 - В тексте объявления найти возможные поля какие есть скопировать и вставить в сайт ПОЛЯ: Заголовок, Описание, Метро, Адрес, Площадь, Цена, Контакты

3 - Скопировать если есть фотографии и прекрипить к объявлению

4 - нажать Опубликовать.

Оплата по факту наполнения.

Кто заинтересован пишите стоимость за 100 объявлений

Интересует долгосрочное сотруднечество.

14 лет назад
1pkn
44 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

LadyOlga
Ольга 
44 года
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
$100
10 дней

Заявки фрилансеров

LadyOlga
Ольга 
44 года
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад

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