Требуется помощник для постинга текстов на сайты. Работа займет всего 5-10 минут и идеально подходит для новичков. Подробности обсуждаются индивидуально.
Наполнение сайта, сбор данных о товарах, scrape, parse, парсинг сайта
Нужно разместить все товары с сайта https://www.americanheritagebilliards.com/ в shopify магазине и в итоге дать экспорт файл всех товаров. Лучше всего сделать свой developer shopify store для этого проекта.
структуру и название разделов товаров - повторить как на сайте источнике. Некоторые товары имеют варианты(variations), их тоже надо добавлять
оплата paypal.
вместе с заявкой и ценой за работу, прошу прислать экспорт любой готовой категории товаров из shopify.
Наполнение сайта, сбор данных о товарах, scrape, parse, парсинг сайта
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