Наполнение сайта, сбор данных о товарах, scrape, parse, парсинг сайта

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Закрыт3 заявки87 просмотров

Нужно разместить все товары с сайта https://www.americanheritagebilliards.com/ в shopify магазине и в итоге дать экспорт файл всех товаров. Лучше всего сделать свой developer shopify store для этого проекта.

структуру и название разделов товаров - повторить как на сайте источнике. Некоторые товары имеют варианты(variations), их тоже надо добавлять

оплата paypal.

вместе с заявкой и ценой за работу, прошу прислать экспорт любой готовой категории товаров из shopify.

Наполнение сайта, сбор данных о товарах, scrape, parse, парсинг сайта

ShopifyНаполнение сайтовСбор данных
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Hypyke
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