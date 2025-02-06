Нужно разместить все товары с сайта https://www.americanheritagebilliards.com/ в shopify магазине и в итоге дать экспорт файл всех товаров. Лучше всего сделать свой developer shopify store для этого проекта.

структуру и название разделов товаров - повторить как на сайте источнике. Некоторые товары имеют варианты(variations), их тоже надо добавлять

оплата paypal.

вместе с заявкой и ценой за работу, прошу прислать экспорт любой готовой категории товаров из shopify.

Наполнение сайта, сбор данных о товарах, scrape, parse, парсинг сайта