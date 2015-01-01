Наполнение сайта техники товаром

$100
Наполнение сайтовЗакрыт19 заявок228 просмотров
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1. Редактирование старого товара и добавление более четкого описания товаров

2. Наполнение сайта новыми товарами из прайс-листа

3. Указание характеристик товара

9 лет назад
Rafael1980
Никита 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
8 отзывов(-2)
Выбранный исполнитель
tasmit
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
9 лет назад
$1
1 день
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