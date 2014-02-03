Наполнение сайта товарами (трикотаж)

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен14 заявок255 просмотров

Необходимо наполнить сайт трикотажа товарами.

Поля для заполнения:

название

артикул

материал

цвет

размер

фабрика

состав

В основном поля заполняются путем выбора из списка.

Фото перед закачкой необходимо незначительно обработать (затереть или вынести за пределы фото ненужные элементы)

Сайт -донор имеется.

Предлагайте Вашу цену за позицию.

11 лет назад
anmobian
Андрей 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

VANMAX
Елена 
46 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 отзывов(-2)
11 лет назад
$15
2 дня
Задание выполнено хорошо. Нареканий нет. Спасибо за работу.
Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

VANMAX
Елена 
46 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 отзывов(-2)
11 лет назад