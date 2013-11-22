Наполнение сайта товаром

$50
Наполнение сайтовЗавершен15 заявок287 просмотров
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Добрый день. Есть задача по переносу товаров из одного магазина в другой. Тема: Интернет магазин обуви. ЦМС Друпал.

+ наполнить группу в контакте.

Требуются внимательные и пунктуальные люди.

Пока объем не большой позиций 30.

10 лет назад
Webincom
Денис 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Anitochka13
Анна 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад
$25
2 дня
Все сделано вовремя. Рекомендую.
Сотрудничеством довольна. Заказчик всегда на связи. Рекомендую.
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