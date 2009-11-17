Наполнение спортивных сайтов.

Здравствуйте. Есть доска объявлений: http://www.bipix.ru/ Необходимо ее наполнить объявлениями - 100 штук. Объявление: уникальный текст, 200-250 знаков без пробелов. Заполнить необходимо все разделы, как минимум 1 объявление должно быть в разделе. По срокам: 5 дней Указывайте цену за все ...
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Добрый день
Ищу порядочных исполнителей для наполнения 2-ух спортивных сайтов.
Сначала о главном размер оплаты 2-3уе в день на одного контент менеджера. Это для начала а там поглядим как пойдет.
Суть работы: КОПИПАСТ спортивных новостей с открытых источников сети интернет. Движок ДЛЕ
Темы сайтов:
1) Вольная борьба (и другие единоборства) количество 1-2 новости в день
2) футбол 10-20 новостей в день
Цена новости : 0.1-0.15-0.20 уе за одну качественно сделанную новость. В зависимости от размера и количества фото материалов.
Прием журналистов будет осуществляться по следующей схеме
1) вы оставляете свое предложение, после чего регистрируетесь на сайте http://wrestlingua.com/ и присылаете мне приватным сообщением свой ник(логин) и мейл, я высылаю вам подробную инструкцию.
2) вы добавляете новость (согласно инструкции) после чего я проверяю и делаю замечания вы исправляете.
3) вы добавляете еще одну новость, я опять проверяю если замечаний нет, значит начинаем работу. Если есть исправляю еще раз
4) повторяем еще раз всю процедуру если и после третьего раза вы не сможете сделать то что я от вас требую значит мы растаемся (. Если же с 1-го 2-го или 3-го раза вы сделали все верно, значит начинаем работать :).
Что необходимо иметь что быть принятым к исполнению проекта
1) Иметь ежедневный доступ к сети интернет.
2) уметь оперативно пользоваться поисковыми системами ГУГл Яндекс и тд
3) если вам необходимы выходные то ними могут стать пн и вт, в субботу и воскресенье желательно работать.
4) Быть ответственным и честным
Особенности: Оба сайта рассчитаны (в основном) на украинскую аудиторию.
P.S. При добросовестной работе более 2-ух месяцев вы сможете рассчитывать на повышение оплаты.
Товарищам склонным считать что предложение оставлено для повышения посещяемости сайтов или имеющим другие болезненные предположения. Просьба не обращать на это предложение внимания.
Если вы хотите задать вопрос на который я не смог ответить в предложении пишите в ПРИВАТ. Спасибо.
Инструкцию прикрепил:
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