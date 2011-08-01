Наполнение товарами интернет-магазина

Добрый день!

Суть задачи проста, наполнить онлайн магазин товарами. Задача взять товары из источника который мы указываем. Взять там картинку, название и технические характеристики в табличной форме. Все это добавить в наш магазин с уникальным описанием текста, примерно в 300 символов, и цены и артикула которые мы дадим.

Сумма за

скопировать - добавить товар с обрезкой фото, цену и артикул

300 знаков текста к товару

- 10 грн