Наполнение товарами интернет-магазина

Наполнение сайтовЗавершен4 заявки176 просмотров
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Добрый день!

Суть задачи проста, наполнить онлайн магазин товарами. Задача взять товары из источника который мы указываем. Взять там картинку, название и технические характеристики в табличной форме. Все это добавить в наш магазин с уникальным описанием текста, примерно в 300 символов, и цены и артикула которые мы дадим.

Сумма за

скопировать - добавить товар с обрезкой фото, цену и артикул

300 знаков текста к товару

- 10 грн

12 лет назад
vebAction
Олег 
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
ewangelina
Ева 
44 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 лет назад
$10
5 дней
Работать с этим человеком одно удовольствие. Профессиональный подход к любой задаче, делает ее незаменимым человеком в нашей нелегкой работе. Не задает лишних вопросов, работу сдает своевременно.
Очень довольна сотрудничеством - четкое задание, постоянная связь, своевременная оплата. Рекомендую как вежливого, корректного, грамотного заказчика.
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