Наполнение товарами интернет-магазина

Необходимо наполнить интернет-магазин рыболовных товаров и туристического снаряжения.

Я буду высылать список товара необходимого для заполнения, нужно будет в интернете найти описание этого товара и фото.

Пример оформления товара можно посмотреть здесь:

http://www.fishing-tula.ru/product/shater-bystrosb...

Так же буду высылать ссылки, где можно будет все эти описания и фото взять.

Стоимость одной позиции 3 рубля.

Оплата через систему Яндекс деньги.