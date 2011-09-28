Наполнение товарами интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт12 заявок258 просмотров

Необходимо наполнить интернет-магазин рыболовных товаров и туристического снаряжения.

Я буду высылать список товара необходимого для заполнения, нужно будет в интернете найти описание этого товара и фото.

Пример оформления товара можно посмотреть здесь:

http://www.fishing-tula.ru/product/shater-bystrosb...

Так же буду высылать ссылки, где можно будет все эти описания и фото взять.

Стоимость одной позиции 3 рубля.

Оплата через систему Яндекс деньги.

14 лет назад
fishing-tula
Михаил 
41 год
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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