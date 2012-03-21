Наполнение товарами интернет-магазина

Наполнение сайтовЗакрыт25 заявок596 просмотров
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Добрый день! Необходимо наполнить товарами интернет магазин (адрес см. в моем профиле). От вас стоимость заполнения 1 карточки. Что необходимо сделать?

1. Я кидаю ссылку

2. Вы находите, переводите при помощи Гугл

3. Копируете фото (максимум 7 шт)

4. Если есть необходимость режете или подтираете в фотошопе

5. Ставите ватермарку магазина

6. Качественно заполняете карточку на сайте магазина

Большая просьба, прежде чем отписываться, посмотрите сайт и то, как это должно быть сделано.

Делать нужно так, как если бы вы это делали для себя.

Для начала необходимо будет заполнить 500-1000 товаров. В день не менее 20-30 товаров.

Заявки принимаются и от новичков, если их профайл заполнен.

Спасибо, жду ваши заявки!

Да, админка - OC

12 лет назад
maria_schi
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
gavrilovaliana
Лиана 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
10 отзывов
12 лет назад
$2
1 день
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