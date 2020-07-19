Наполнение Wordpress лендингов через WP Bakery

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт6 заявок527 просмотров

Необходимо найти информацию (по инструкции) и наполнить пару десятков Wordpress лендингов (коротких) за сегодня.

Наполнение одного сайта с поиском информации занимает 15-25 минут .

Нужно сделать сегодня минимум 10 сайтов.

Отписывайтесь ТОЛЬКО те кто имеет опыт работы с плагинами визуальными редакторами Wordpress - пишите это в проекте иначе заявку игнорирую.

WordPress
5 лет назад
aram-zalc
Арам 
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1 отзыв

Заявки фрилансеров

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